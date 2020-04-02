أوقاف الإسكندرية تشدد على تكثيف المرور غدا لمنع صلاة الجمعة

الإسكندرية أسماء على بدر

وجهت غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المرور غدا الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف انحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل مع زيادة لفظ (ظهرا) عقب قول المؤذن صلوا فى بيوتكم وصلوا فى رحالكم.

وقال بيان مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم أنه تم توجيه مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين بتوزيع الأئمة على المناطق كل فى إدارته لمتابعة المساجد الواقعة فى منطقته وذلك بإشراف مفتشى المناطق.

كما شدد على ضرورة رفع تقارير يومية للمديرية بالحالة العامة للمساجد و الابلاغ عن اى مخالفة او تجاوز فى اى مسجد او زاوية، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون مع أى مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين.

تواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.

وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين ةبضر رة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد، واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف بأن هناك جهود كبيرة تبذلها الإدارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين، مؤكدا أن ما تقوم به الأوقاف فى هذه الأزمة الراهنة إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.