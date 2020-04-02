اليوم السابع
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أمين الأمم المتحدة: سعيد بمشاركة ديفيد هوكنى لصورة لجمال العالم فى الوقت المعتم

الخميس، 02 أبريل 2020 12:55 م
أمين الأمم المتحدة: سعيد بمشاركة ديفيد هوكنى لصورة لجمال العالم فى الوقت المعتم ديفيد هوكنى
هند المغربي

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عبر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته لقيام أحد أشهر الرسامين في العالم بإنتاج عمل فنى جديد ومشاركته عبر الانترنت، لافتا إلى أنه "يعرض جمال العالم في هذا الوقت المظلم ".

ونشر جوتيريش على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الأجتماعى تويتر، قائلا: "ديفيد هوكني هو أحد أكثر الفنانين المفضلين لدي. مسرور جدًا لرؤيته ينتج أعماله باستخدام جهاز لوحي ويشاركها عبر الإنترنت كمنحة من الجمال للعالم في هذا الوقت المعتم".

جوتيريش
جوتيريش على تويتر


جاء ذلك بعد أن كشف الفنان البريطانى ديفيد هوكنى، البالغ من العمر 82 عاما، عن لوحة جديدة تبرز عددا من الألوان الحية التي تقاوم الأوقات المظلمة التى تواجه البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائى

هوكنى

وتحمل اللوحة الفنية للفنان ديفيد هوكني بعنوان "هل تذكر أنهم لا يستطيعون إلغاء الربيع"، حيث تصور اللوحة النرجس الأصفر اللامع فى المقدمة أمام كتلة رمادية قاتمة فى الجزء الخلفى من اللوحة.


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يذكر أن لوحة  ذي سبلاش" لفنان البوب آرت البريطاني الشهير ديفيد هوكني بيعت مقابل 23,1 مليون جنيه استرليني (29,8 مليون دولار) في مزاد في لندن . وتصوّر لوحة "ذي سبلاش" الذي رسمها هوكني في العام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا.

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جوتيريش

امين الامم المتحدة

ديفيد هوكني

الرسام هوكنى

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