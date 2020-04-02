اليوم السابع
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أمريكا تشترى حمولة طائرة من كمامات صينية مباشرة كانت فى طريقها لفرنسا..فيديو

الخميس، 02 أبريل 2020 05:40 ص
أمريكا تشترى حمولة طائرة من كمامات صينية مباشرة كانت فى طريقها لفرنسا..فيديو كمامات
وكالات

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أكد حاكم إقليم "ألب - كوت دازور"، فى مرسيليا بفرنسا، أن الولايات المتحدة، اشترت حمولة طائرة من الكمامات الصينية مباشرة على المدرج، كانت معدّة لفرنسا، وذكر رينو موسيليه، أن بلاده لجأت إلى الصين لشراء الكمامات، في مواجهة النقص في معدات الحماية الطبية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
ونقلت مصادر خاصة لقناة روسيا اليوم الإخبارية أن رينو أشار إلى أنه "عقب أن تبنت الهيئة التشريعية الفرنسية قانونا بشأن الحالة الطبية الطارئة، تمكنت السلطات المحلية من تقديم طلب لشراء المعدات من الصين، ودفعت ثمنها مقدما"، وقال : "الطلبية كانت عبارة عن 60 مليون كمامة".
 
وأضاف، أن "السلطات المحلية ستضطر الآن إلى التمسك بالتعاقد مع الشركات اللوجستية الكبرى، لضمان عدم بيع المناقصة أو شرائها في منطقة التحميل مرة أخرى"، مشيرا إلى أن "التسليم متوقع الآن في وقت لاحق خلال الأسبوع".
 
وأشار تقرير لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إلى أن "الأمريكيين يحاولون شراء أى أقنعة متاحة، مما يعطل تسليم طلبيات الدول الأخرى"، وذكرت نقلا عن مصدر مطلع، "أنهم يدفعون ضعفا ونقدا، حتى قبل رؤية البضائع".
 
 
يأتى هذا فيما دعت الولايات المتحدة رعاياها الموجودين في الخارج، الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك الآن، قبل أن يتحوّل فيروس كورونا المستجدّ إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.
 
ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية حتى اليوم عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أميركي من الخارج، لكنها حذرت، لأربعاء، من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل "في غضون أسابيع".

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