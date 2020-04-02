وحذر أن ما هو متاح اليوم من استخدام رحلات تجارية أو حتى استئجار طائرات خاصة قد يصبح فى المستقبل القريب مستحيلاً.

وأضاف براونلى خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف "إذا كان هناك مواطنون أمريكيون يريدون العودة إلى الولايات المتحدة، فعليهم أن يقوموا بترتيباتهم الآن".

وأوضح الدبلوماسى أن سبب توجيه هذا التحذير اليوم هو عدم إدراك الكثير من الرعايا الأمريكيين الموجودين في الخارج على ما يبدو لمدى خطورة الوضع، في وقت يتزايد فيه عدد الدول التى تغلق حدودها، وعدد شركات الطيران التى توقف رحلاتها بسبب تفشي الوباء القاتل.

وقال "إذا كنت واقفا على الشاطىء وبدأت الأرض تهتز من تحتك، فأنت لا تبقى هناك تنتظر وصول أمواج التسونامي بل تركض بحثا عن ملاذ آمن".

وأضاف "في هذه الحالة، الزلزال وقع بالفعل، وحان الوقت لأن تلجأ إلى ملاذ آمن وأن لا تظل تأمل بتلقي المساعدة لاحقا".

وأوضح براونلي أن وزارة الخارجية أعادت حتى اليوم أكثر من 31 ألف أمريكي منذ تفشي الوباء في الصين، مشيرا إلى أنّ هؤلاء كانوا في أكثر من 60 دولة وأعيدوا على متن أكثر من 350 رحلة جوية.

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية حتى اليوم عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أمريكي من الخارج، لكنها حذرت من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تقل "فى غضون أسابيع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة".

