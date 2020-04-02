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ألمانيا.. انتقال عدوى كورونا إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات

الخميس، 02 أبريل 2020 11:53 م
ألمانيا.. انتقال عدوى كورونا إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات كورونا ارشيفية
وكالات

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ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدوى فيروس كورونا المستجد انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.
 
وجاء ذلك في معرض رد المعهد على سؤال من صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ".
 
ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.
 
وأوضح المعهد أن هذا الأمر يعني أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
 
وتم تسجيل أكثر من 84788 إصابة بعدوى كورونا في ألمانيا حتى يوم الخميس، وسجلت ولاية بافاريا، بجنوب شرق البلاد، أعلى النسب بين الولايات الألمانية، من خلال حساب النسبة بين عدد حالات الإصابة بالعدوى وعدد السكان.
 
كما سجلت ألمانيا وفاة 1107 شخصا بفيروس كورونا.

روبرت كوخ

المانيا

كورونا

فيروس

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