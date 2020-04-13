7 إصابات جديدة بكورونا فى السنغال وارتفاع الإجمالى إلى 291 حالة

هند المغربي

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، أن السنغال سجلت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 291 شخصا.

فى سياق متصل، قرر السودان حظر جميع وسائل النقل البري للركاب بين المدن ومنع السفر في إطار التدابير الرامية إلى وقف انتشار جائحة كورونا وفق وكالة الأنباء الأفريقية بانا برس.

وفى وقت سابق وفقا للأمم المتحدة تم إغلاق سوق على حدود بين جنوب السودان والكونغو الديمقراطية ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا فيما أعلن الاتحاد الأفريقي عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 14 ألفا و524 مصابا ووفاة 788 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى ألفين و570 شخصا.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الوحدة الوطنية للاعلام حول وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موريشيوس عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل فيما بلغت حالات الشفاء 14 حالة

وتوقع البنك الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2020، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، في الوقت الذى أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي للسودان بقيمة 12 مليون يورو، لتأهيل النظام الصحي بالسودان