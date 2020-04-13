اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

7 إصابات جديدة بكورونا فى السنغال وارتفاع الإجمالى إلى 291 حالة

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:18 م
7 إصابات جديدة بكورونا فى السنغال وارتفاع الإجمالى إلى 291 حالة كورونا فى أفريقيا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، أن السنغال سجلت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليصل عدد المصابين في البلاد إلى 291 شخصا.

 

فى سياق متصل، قرر السودان حظر جميع وسائل النقل البري للركاب بين المدن ومنع السفر في إطار التدابير الرامية إلى وقف انتشار جائحة كورونا وفق وكالة الأنباء الأفريقية بانا برس.

 

وفى وقت سابق وفقا للأمم المتحدة تم إغلاق سوق على حدود بين جنوب السودان والكونغو الديمقراطية ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا فيما أعلن الاتحاد الأفريقي عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 14 ألفا و524 مصابا ووفاة 788 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى ألفين و570 شخصا.

 

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الوحدة الوطنية للاعلام حول وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موريشيوس عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل فيما بلغت حالات الشفاء 14 حالة

 

وتوقع البنك الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2020، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، في الوقت الذى أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص دعم مالي للسودان بقيمة 12 مليون يورو، لتأهيل النظام الصحي بالسودان

 


السنغال

افريقيا

كورونا

إصابات كورونا

corona news

فيروس كورونا

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة