وتأتى هذه المرحلة استكمالاً للتواجد الدائم لوزارة الحج والعمرة السعودية مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي؛ لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.