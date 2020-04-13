اليوم السابع
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وفاة 3 سجناء بفيروس كورونا فى سجون أردوغان

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:24 م
وفاة 3 سجناء بفيروس كورونا فى سجون أردوغان أردوغان وكورونا تصل السجون
وكالات

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أعلن وزير العدل التركى وفاة 3 سجناء داخل السجون التركية جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال وزير العدل عبد الحميد جول، فى مؤتمر صحفى لإعلان عدد المصابين بين المحكوم عليهم فى أنقرة، إن 17 محكوما فى خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، وأضاف "توفى ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى".
 
وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم. ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني فى النظام الجزائى.
 
وذكر جول، أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيّدة فى المستشفى لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعانى من أمراض مزمنة، ولم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء لكنه شدد على أنه تم اتّخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون، كما أشار الى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة.
 
وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بكوفيد-19، بينما توفى نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة.
 
وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك، اليوم ، الاثنين، لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.
 
وانتقدت مجموعات حقوق الإنسان المقترح كونه لا يشمل السجناء السياسيين الذين وجهت اليهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التركية المثيرة للجدل.
 

تركيا

سجناء

كورونا

فيروس كورونا

أردوغان

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