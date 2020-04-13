وفاة موظف فى المفوضية الأوروبية بعد الإصابة بكوفيد 19

كتبت: هناء أبو العز

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ، عن حزنها لوفاة أحد موظفي مفوضية الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا.

وكتبت السياسية الألمانية على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، أنها حزينة للغاية لوفاة موظف يعاني من كوفيد 19.

و أعربت فون دير لين عن تعاطفها مع أسرته وزملائه من مجلس البحوث الأوروبي والمديرية العامة للبحث والابتكار في مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوكالة الفرنسية، أصابت عدوى فيروس كورونا الجديد عدد من أعضاء فى المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى والبرلمان الأوروبى، التى يعمل فيها آلاف الأشخاص فى بروكسل، أبرزهم المفاوض الرئيسى للاتحاد الأوروبى لشؤون بريكست، ميشال بارنييه، والذى خضع للحجر الصحى..