وكالات الأنباء

وصل 254 مواطنا سعوديا إلى الرياض، اليوم الاثنين، على طائرة الخطوط الجوية العربية السعودية القادمة من العاصمة البريطانية (لندن)، وذلك ضمن الرحلات التى ستعيد السعوديين الراغبين فى العودة ، فى ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أنه تم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، ولدى وصول الرحلة اتخذت هيئة الطيران إجراءات لنزول الركاب بطريقة مقننة لعدم الاصطفاف المتقارب داخل صالات السفر، وتوفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الركاب.

وخصصت وزارة الصحة نقطة فحص لجميع الركاب بالكاميرات الحرارية الإلزامية، وعند الاشتباه بوجود حالة تعزل عن باقي الركاب و من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) بين موظف الجمارك والراكب ، فيما يتم توجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم، ثم نقلهم إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوما حسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس "كورونا".

يشار ألى أنه فى رسالة توعية، وجهها المسئولون عن "برج الساعة" بمكة المكرمة، كُتب على برج الساعة الشهير، عبارة "خلك في البيت"؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنزل، وخوفا على صحتهم وحمايتهم من الفيروس.

وتلقى مسئولو المبنى، إشادات كبيرة وأيضا المسئولون فى مكة المكرمة على تصرفهم بتوعية السعوديين والمقميين فى المملكة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، وأنه تم تسجيل 41 حالة تعاف.