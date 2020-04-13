اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: نخطط لإنشاء شركة مستقلة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:37 م
وزير النقل: نخطط لإنشاء شركة مستقلة لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد وزيرا النقل وقطاع الأعمال خلال الاجتماع
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال لبحث دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية (متعدد الوسائط) ودراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات).

وأكد وزير النقل أن رؤية وزارة النقل ترتكز على توفير متطلبات إدخال نظام النقل المشترك والبدء فى إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات) وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الامثل للميزة التنافسية للسكة الحديد واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولى.

وأضاف وزير النقل أن دراسة إنشاء شركة لنقل البضائع بالسكك الحديدية تهدف الي تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجارياً عن السكة الحديد مع دراسة بدائل ملكية وإدارة الشركة وسوف يتم اختيار البديل الامثل وفق أسس اقتصادية واضحة.

وأوضح وزير النقل أن مميزات النقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى  الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان، ومن ثم فإن  النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

وأشار وزير النقل أن دراسة إدخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات/الشاحنات)  للبضائع المعبأة (اسمدة/اسمنت) والحاويات خالصة الرسوم الجمركية بالتنسيق بين وسيلتين من أهم وسائل النقل هما قطارات البضائع والشاحنات تهدف الي تحديد متطلبات إعداد وتنفيذ هذا النظام المتكامل من بنية أساسية "محطات تبادلية"ومعدات تداول وحدات نقل (عربات نقل بضائع، شاحنات، نظم نقل" تشغيل, محاسبي/تأمين) وإعداد نظام تطبيقي متكامل يحقق انسياب تداول ونقل المنقولات من المصدر إلى الهدف النهائي مع التنسيق التام بين الاطراف المعنية.

 


السكة الحديد

حركة القطارات

نقل البضائع بالسكة الحديد

نقل البضائع

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل البضائع: البقوليات والسكر أبرز السلع التى ستنخفض أسعارها بعد خفض السولار

السبت، 04 أبريل 2020 10:55 م

صور.. كورونا يفتك بنيويورك.. 7 آلاف إصابة و134 وفاة فى يوم واحد.. استدعاء جنود الاحتياط بعد إصابة 500 شرطى.. سائقو الشاحنات يرفضون نقل البضائع.. الرعب يسيطر على المواطنين بعد نشر سيارات نقل الموتى بالشوارع

السبت، 28 مارس 2020 02:30 م

كامل الوزير يطالب بالاستفادة من النقل النهرى فى نقل البضائع

الخميس، 27 فبراير 2020 10:50 ص

قطاع السيارات والطيران فى العالم ضحايا كورونا.. الشركات الجوية تخسر أكثر من 27 مليار يورو.. "ميرسك" أكبر شركة نقل بضائع تلغى 50 رحلة بحرية.. وإغلاق مصانع سيارات بسبب نقص التوريدات خوفا من انتشار الفيروس

السبت، 22 فبراير 2020 03:00 ص

أكبر شركة نقل بضائع فى العالم تلغى 50 رحلة بحرية بسبب كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة