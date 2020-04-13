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وزير الخارجية الأمريكى يرحب بالإجماع السياسي على مرشح رئاسة الوزراء العراقي

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:51 م
وزير الخارجية الأمريكى يرحب بالإجماع السياسي على مرشح رئاسة الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بالإجماع السياسي الذي حصل عليه مرشح رئاسة الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، وفقا لما أفادت به قناة سكى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق شكل رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى فريقاً متخصصاً بالشؤون الاقتصادية والسياسية من أساتذة الجامعات وكبار المستشارين والموظفين في وزارات الدولة للبدء بدراسة البرنامج الحكومى والأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية قبل تقديمها ونيل ثقة البرلمان بحكومته المؤقتة.

 

والتقى رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى، السبت، بأعضاء فى الحكومة المنتهية ولايتها فى محاولة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، وسط مستوى "نادر" من دعم المؤسسة السياسية فى البلاد فى خضم أزمات داخلية وخارجية خطيرة.

 

 

قالت وكالة الأنباء العراقية "نينا" إن الكاظمى بحث مع وزير المالية فى الحكومة المستقيلة فؤاد حسين خطوات تشكيل الحكومة والتحديات التى تواجهها الدولة العراقية.

 

وقالت اللجنة المالية النيابية إن الأزمة المالية والاقتصادية هى أول تحد سيواجه رئيس الوزراء المكلف، وذكر عضو اللجنة النائب أحمد الحاج حمه رشيد أن الكاظمى "غير مختص فى المجال المالى" وتساءل: "هل يستطيع المكلف حل مشكلة الموازنة؟ بينما الرجل الذي عمل فى الحقل المالي والاقتصادى طوال أكثر من 40 سنة وهو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى لم يستطع تقديم موازنة خلال عامين".

 


مصطفى الكاظمى

العراق

مايك بومبيو

الحكومه العراقيه

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