اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان صرف منحة العمالة فى إمبابة

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:42 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان صرف منحة العمالة فى إمبابة صرف منحة العمالة غير المنتظمة
كتب على عبد الرحمن

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تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عملية انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المنحة، حيث تفقد الوزير والمحافظ عدد من المدارس بمنطقة إمبابة ومن بينها مدرسة صلاح الدين الأيوبى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب بالجيزة .

وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات فيروس "كورونا المستجد"، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة إلى بعض مطالب المواطنين ، الخاصة بتأخر اجراءات الصرف لبعض الوقت وعلي الفور تم حل المشكلة والانتظام في صرف المنحة للمستحقين وقدم المواطنين الشكر لوزير التنمية المحلية  .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوى أجري اليوم اتصالات بجميع السادة المحافظين للتأكد من اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة لصرف المنحة والتى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة واتخاذ كافة إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة فى منافذ الصرف المقررة وهى البريد المصري بكل فروعه والبنك الزراعى المصري في جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.

وأشار اللواء شعراوى الى ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أى تجمعات والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أى صعوبات او عوائق لافتا الى انه يتم إعداد تقرير يومى بالوضع فى المحافظات نهاية كل يوم من ايام الصرف .

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على ضرورة توفير مقاعد مخصصة متباعدة للإنتظارخارج كل نقطة صرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حتى لا يحدث اى تزاحم أو تكدس ووجود مسافات آمنة بينهم فى منافذ الصرف حفاظاً على صحة المستحقين.  

وناشد الوزير المستحقين بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا فى اليوم المحدد لهم بالرسالة منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامتهم والظهور بمظهر ايجابي يليق بالدولة المصرية في تقدمها وتحضرها .

يذكر أن المستحقين للصرف تم تسجيلهم على موقع وزارة القوى العاملة  وتصل للمسجل رسالة  تحدد موعد ومكان الصرف وسيتم الصرف للأشخاص في الموعد المحدد لهم وفقاً للرسالة على أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها وهاتفه الشخصي المسجل علية الرسالة التى تحدد موعد ومكان الصرف ويمكن للمواطنين في المحافظات الاستفسار من الخط الساخن 142 عن مدى استحقاقه للمنحة من عدمه.


كورونا

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التنمية المحلية

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منحة العمالة

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