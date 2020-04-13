اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية: استمرار عمليات التعقيم بالمحافظات على مدار اليوم

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:43 ص
وزير التنمية المحلية: استمرار عمليات التعقيم بالمحافظات على مدار اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومبانى الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم، وفض الأسواق العشوائية، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء العاملين بمنظومة النظافة والمتواجدين فى الشارع على مدار اليوم الكمامات الواقية واتخاذ أى إجراءات إضافية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية وذلك ضمن التدابير التي تتخذها أجهزة الدولة للوقاية بما يحقق السلامة لجميع المواطنين، جاء ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أنه يتابع يوميا مع المحافظين موقف تطهير وتعقيم المباني والشوارع والمنشآت المختلفة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم وإجراءات رفع المخلفات من المدن والمراكز والقرى وإزالة تراكمات القمامة  وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

ووجه اللواء شعراوى بضرورة التنسيق بين أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية والتطهير استكمالا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في المحافظات في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية الالتزام بكافة إجراءات الوقاية اللازمة ومنع التجمعات ونشر الملصقات وارشادات التوعية في الأماكن العامة وأيضا الملصقات الخاصة بتوعية ذوى الإعاقات السمعية في أماكن واضحة .

وناشد اللواء محمود شعراوى جميع المواطنين في القرى والمدن والمراكز بإتباع إجراءات الحماية اللازمة حفاظا على صحتهم ومنعا لانتشار الفيروس، والحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية ممثلة في وزارة الصحة أومركز معلومات مجلس الوزراء وعدم نشر أى معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.


التنمية المحلية

التعقيم والتطهير

المحافظات

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