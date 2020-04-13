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وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: ركزوا فى إعداد البحث وسنحدد آلية تسليمه

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:16 م
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: ركزوا فى إعداد البحث وسنحدد آلية تسليمه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل، قائلاً: "يجب على جميع الطلاب التركيز فى الوقت الحالى على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها"، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.

 

كما وجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في مواعيدها المعلنة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

 

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه، بتوجيه رسالة للمعلمين، مؤكدًا أهمية دورهم خلال الفترة المقبلة في التواصل مع الطلاب ومتابعة عملية التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر خلال الفترة المقبلة العديد من الفيديوهات الخاصة بشرح طرق التفاعل والتعامل مع منصة التواصل edmodo ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية.


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