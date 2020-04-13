اليوم السابع
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وزير الأوقاف: استخدام الإخوان الإرهابية عملائها لخداع العامة باسم الدين دليل على تمسكها بوسائلها الخبيثة

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:21 ص
وزير الأوقاف: استخدام الإخوان الإرهابية عملائها لخداع العامة باسم الدين دليل على تمسكها بوسائلها الخبيثة وزير الأوقاف

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أكدت وزارة الأوقاف أنها ستنهى على الفور خدمة من يثبت نشره أو تبنيه أو ترويجه لأفكار جماعة الإخوان الضالة المجرمة .

 

وقال وزير الأوقاف إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلا ذريعا وفقدت أى مصداقية لها بعد أن اكتشف الجميع عمالتها وخيانتها لدينها وأوطانها، واستعدادها للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق مطامعها وأغراضها الخبيثة المبنية على الخيانة لأوطانها والعمالة لأعداء الوطن عبر تاريخها الأسود.

 

 

وأضاف أن الإخوان لجأت بعد فقدان مصداقيتها وانكشاف طبيعتها إلى حيلة أخبث وهى استخدام الأجراء ليقوموا بما كانت تقوم به من المتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة، بمحاولة إلباس باطلهم ثوب الحق زورا وبهتانا حذو النعل بالنعل، مما يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الأبواق المأجورة لهذه الجماعة الخائنة العميلة، وكذلك من يتبنى فكر هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يروج لأفكارها أو أفكار أبواقها المأجورة وكتائبها الإلكترونية المصنوعة، مع اعتبار الترويج لما ينشره ويبثه أُجراء الجماعة وتروجه عناصرها المجرمة وعملاؤها المأجورون أيضا خيانة وطنية .


وزير الأوقاف

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أفكار الاخوان

خيانة الاخوان

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