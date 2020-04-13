اليوم السابع
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وزراء مالية ومحافظو بنوك دول العشرين يبحثون الأربعاء إجراءات مواجهة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 07:00 ص
وزراء مالية ومحافظو بنوك دول العشرين يبحثون الأربعاء إجراءات مواجهة كورونا محمد الجدعان وزير المالية السعودى
الرياض أ ش أ

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يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياَ تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء القادم، بهدف الاستمرار فى مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها فى مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه عادة ما يُعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضى وبصورة أكثر تواتراً، وذلك فى ظل التدابير الطارئة التى تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمى والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية السعودى محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربى السعودى الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما فى ذلك مستوى التقدم المحرز فى تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التى اتفقوا عليها فى اجتماعهم الاستثنائى الافتراضى المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.

 


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