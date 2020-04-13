هجوم على الشرطة الهندية ينتهى بقطع يد ضابط وإصابة 6 آخرين

كتب خالد إبراهيم

تعرض مجموعة من رجال الشرطة الهندية إلى هجوم من بعض المسلحين بالأسلحة البيضاء، أثناء تنفيذ إجراءات تأمين فيروسات التاجية في ولاية البنجاب الشمالية صباح الأحد.

وأكدت CNN أنه تم قطع يد شرطى هندي بسيف وأصيب 6 ضباط آخرين بجروح خطيرة فى هذا الهجوم، وتم إعادة ربط اليد اليسرى المقطوعة لهارجيت سينج، مساعد المفتش الفرعى لشرطة البنجاب، في وقت لاحق إلى معصمه بعد ما يقرب من 8 ساعات من الجراحة.



ضباط الشرطة مع الأسلحة الحادة

وقع الهجوم عندما أوقفت سيارة تقل 7 رجال ينتمون إلى أقلية هندية معروفة باسم "Nihangs" عند حاجز خارج سوق للخضار فى منطقة باتيالا، حسبما أفاد مسئول حكومي رفيع المستوى.

طلبت الشرطة من الرجال تصاريح سفر صالحة، أخرج أحدهم سيفًا وقطع يد سينج، وأصيب أحدهم بجروح فى ظهره، وتم نقلهم إلى معهد الدراسات العليا للتعليم الطبى والبحوث في شانديجار.

وقال أماريندر سينج رئيس وزراء البنجاب، وهى ولاية هندية تقع في شمال الهند عبر تويتر،"يسعدنى أن أشير إلى أنه تم الانتهاء من عملية جراحية لمدة 7 ساعات ونصف بنجاح فى لإصلاح اليد المقطوعة للضابظ.

وتابع، أشكر فريق الأطباء بأكمله وموظفي الدعم على جهودهم المضنية، وأتمنى للضابط أن يستفيق سريعا، مضيفا، الشرطة لم تقم حتى بسحب أسلحتهم وأنت تهاجمهم وتقطع يد شخص بريء؟ لا يمكن تحمل ذلك وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ... مرة أخرى.

وقد اعتقلت الشرطة الرجال السبعة المتهمين. ولا يزال التحقيق جاريا.

وتخضع الهند حاليا لحظر إغلاق على مستوى البلاد بسبب كورونا لنهاية 14 أبريل، ومع ذلك، كانت البنجاب واحدة من أولى الولايات في البلاد التى قامت بتمديد الإجراءات حتى نهاية الشهر، وأبلغت الولاية عن 151 حالة مؤكدة من فيروسات التاجية، بما في ذلك 11 حالة وفاة.