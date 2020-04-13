نيابة البحيرة تقرر حبس 3 طلاب لتدخينهم السجائر أثناء الصلاة

وكثفت الأجهزة الامنية من جهودها للتعرف على اصحاب هذا الفيديو المسيىء.

وبالفحص تبين أن صاحب الفيديو طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي ومقيم بمدينة الرحمانية بالبحيرة، واعترف أن الفيديو خاص به، وأن الأصوات خاصة بصديقيه "طالبين بالصف الثاني الثانوي ومقيمان بمدينة الرحمانية"، وذلك أثناء قيامهما بتصويره.

و تم ضبط المتهمين والتحفظ على 3 هواتف محمول خاصة بهم، مستخدمة في تصوير ونشر الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو - يظهر فيها قيام طالب بتدخين سيجارة أثناء أداء الصلاة مع وجود أصوات خاصة بأصدقائه تتضمن تعليقهم على ذلك في سخرية واستهزاء فتم ضبطهم.