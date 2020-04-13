نقابة الأطباء تطهر مقرها فى دار الحكمة للوقاية من فيروس كورونا.. صور

كتبت آية دعبس

أجرت النقابة العامة للأطباء، أعمال تطهير لمقر النقابة "دار الحكمة"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأكدت نقابة الأطباء، ضرورة حماية الفريق الطبى الذى يتصدر الصفوف فى مكافحة الفيروس القاتل، ليستطيع استكمال مهمته فى التصدى للمرض بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشى الوباء.

وطالبت نقابة الأطباء، جميع متخذى القرار بضرورة مراعاة عدة أمور، من بينها توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية، بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل دون استخدامها لحماية الفريق الطبى، مع متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم إستهلاكها، وتخفيف الزحام بالمستشفيات، عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التى يمكن تأجيلها.

وأكدت ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون إنتظار ظهور أعراض مرضية عليهم، وتخصيص مستشفى بكل محافظة أو قسم بكل مستشفى، لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن.

وطالبت النقابة العامة للأطباء، كافة أعضائها على مستوى الجمهورية، بسرعة التواصل مع مرصد نقابة الأطباء، على واتس رقم 01095111247، فى حالة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو فى حالة الاشتباه فى الإصابة، من خلال إرسال رسالة إلى النقابة لمتابعة الأعضاء، وتقديم الدعم اللازم لهم،

كان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد قال إن النقابة خاطبت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب موافاة النقابة بأسماء جميع الأطباء المصابين حاليا، بعدوى فيروس كورونا وموافاة النقابة بشكل دورى ودائم، بالإصابات بالفيروس بين الأطباء، وذلك لتتمكن النقابة من التواصل مع أسر الأطباء المصابين، لتقديم الدعم اللازم، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تلقى الرد من وزارة الصحة.