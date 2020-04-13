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نائبا محافظ بنى سويف يشاركان فى حملة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة"

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:12 ص
نائبا محافظ بنى سويف يشاركان فى حملة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة" بلال حبش نائب محافظ بنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلن نائبا محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، مشاركتهما في حملة التوعية المجتمعية التى أطلقتها صحيفة صوت الأمة "أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة"، لوقف التنمر ضد مصابى فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

وأشاد نائبا المحافظ  في تصريحات لهما مساء الأحد، بالحملة التى يشارك فيها عدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والسياسيين، وتمثل  دعما نوعيا في مجال رفع وعي المواطنين بكل التداعيات والمعلومات الصحيحة عن  فيروس كورونا، وأن الإصابة به ليست وصمة عار لصاحبه، وضرورة استرجاع روح وأخلاق الشعب المصري الأصيلة، وذلك يدعم جهود وخطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم قد أعلن دعمه للحملة التي أطلقتها الجريدة، للتوعية والتصدى لحالة التنمر ضد مصابي وضحايا فيروس كورونا، والتي ظهرت في صورة أفعال مسيئة وسلوك مشين تجاه المصابين والمتعافين من المرض فى الفترة الأخيرة، وصل لدرجة الاعتراض على دفن المتوفين بالفيروس في مشهد أساء للقيم الأصيلة التي تربى عليها الشعب المصري وميزته على  مر العصور.

كما أكد محافظ بنى سويف أن إصابة أى مواطن بفيروس كورونا المستجد ليست وصمة عار له ولعائلته، وللأسف أصبح هذا اعتقادا سائدا لدى البعض، بجانب فكرة الخوف من اللجوء إلى المستشفى، وكل ذلك يؤدى إلى تأخر عرض الحالات على المستشفيات لفحصها، ووصولها لمرحلة الخطر، ضاربا المثل بوفاة حالتين من محافظتين مختلفتين قبل وصولهما إلى مستشفيات العزل وفقا لبيان المتحدث   الإعلامى لوزارة الصحة، منوها إلى أن الإنسان لاذنب له فيما يصيبه من أمراض .

 

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