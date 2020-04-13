اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تتحول لمدينة أشباح بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:25 م
موسكو تتحول لمدينة أشباح بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. فيديو اغلاق موسكو بسبب كورونا
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، بدأت حالة الزعر تلوح فى الأفق بين السكان، وترجم هذا الخوف من عدوى الإصابة مشاهد التقطتها كاميرا قناة "روسيا اليوم" لحالة المرور والسير على الطرق وأمام المزارات السياحية فى العاصمة موسكو، وظهرت المدينة شبه خالية من حركة السكان، وأصبحت حركة السيارات على المحاور الرئيسية محدودة للغاية بعد أن كانت تعج بالسيارات فى الليالى القليلة الماضية.

وكانت قد سجلت روسيا اليوم الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى ارتفاع يومى قياسى يقفز بإجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 18328 حالة.

اغلاق موسكو بسبب كورونا
اغلاق موسكو بسبب كورونا

 

موسكو خالية من السكان بسبب كورونا
موسكو خالية من السكان بسبب كورونا

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا فى روسيا إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية ، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون. وأضافت الهيئة، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس

فيما أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا، أن مدى الجدوى من العزل الذاتي للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجاري، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي أمس الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.

وأضافت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا: "أنه في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر".


اغلاق موسكو

روسيا

شوارع موسكو

بيت اشباح

كورونا فى روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة