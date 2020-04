موسكو تتحول لمدينة أشباح بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، بدأت حالة الزعر تلوح فى الأفق بين السكان، وترجم هذا الخوف من عدوى الإصابة مشاهد التقطتها كاميرا قناة "روسيا اليوم" لحالة المرور والسير على الطرق وأمام المزارات السياحية فى العاصمة موسكو، وظهرت المدينة شبه خالية من حركة السكان، وأصبحت حركة السيارات على المحاور الرئيسية محدودة للغاية بعد أن كانت تعج بالسيارات فى الليالى القليلة الماضية.

#Moscow, a city that used to never sleep, deserted during #COVID19 pandemic pic.twitter.com/T8Q3sbz2d2