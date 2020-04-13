موسكو تتحول لمدينة أشباح بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى روسيا، بدأت حالة الزعر تلوح فى الأفق بين السكان، وترجم هذا الخوف من عدوى الإصابة مشاهد التقطتها كاميرا قناة "روسيا اليوم" لحالة المرور والسير على الطرق وأمام المزارات السياحية فى العاصمة موسكو، وظهرت المدينة شبه خالية من حركة السكان، وأصبحت حركة السيارات على المحاور الرئيسية محدودة للغاية بعد أن كانت تعج بالسيارات فى الليالى القليلة الماضية.

وكانت قد سجلت روسيا اليوم الاثنين 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى ارتفاع يومى قياسى يقفز بإجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 18328 حالة.



اغلاق موسكو بسبب كورونا



موسكو خالية من السكان بسبب كورونا

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا فى روسيا إن عدد المتوفين من المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن بعد أن زادوا 18 وفاة الليلة الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية ، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون. وأضافت الهيئة، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس

فيما أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا، أن مدى الجدوى من العزل الذاتي للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجاري، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي أمس الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.

وأضافت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا: "أنه في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر".