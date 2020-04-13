اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:00   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:30 
 
موعد صلاة المغرب 6:21
 
ميعاد صلاة العشاء 7:41 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:27 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:48 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 م 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 18: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:38 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:52 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 
 
موعد صلاة العصر 3:16 
 
توقيت صلاة المغرب 6:08 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:03 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:19 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:27 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:46 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:42 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:53 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:36 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:46 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:58 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:22 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:18 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:30 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:46 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:07 
 
موعد صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:52 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:59 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:24 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 4:06 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:58 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:22 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:54 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:49 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:14 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:33 م 
 
 
 
 
 

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