منح عاملين بغزل المحلة خالطا سيدة مصابة بكورونا إجازة 15 يوما وتطهير المصنع

الغربية – مصطفى عادل

قرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، منح عاملين بمصنع غزل 5، إجازة استثنائية 15 يوما بأجر كامل، مقيمان بمدينة سمنود، نظرا لمخالطتهما لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة العمال.

كانت إدارة الشركة، قد تبلغت من مشرفي المصنع بحضور المذكورين للعمل صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي آثار خوف وفزع العمال زملائهم بالمصنع، انتقل على الفور أمن الشركة وتم إخراجهما من الشركة، ومطالبتهما بالجلوس فى المنزل وعدم الحضور للعمل لمدة 15 يوما.

وعلمت "اليوم السابع" من مصادر داخل الشركة، أن أحد العمال تناول وجبه الإفطار من زميله أمس الأحد، وأدعى الأخير إصابته بارتفاع درجة الحرارة مطالبا هو أيضا بالجلوس فى المنزل أسوة بزميلاه، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه وتبين سلامته وعدم ظهور أي أعراض عليه.

من ناحيه أخرى، قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض عدد العمال بمصنع غزل 5 والبالغ عددهم 70 عاملا للنصف، والسماح لهم بالعودة للمنزل على أن يتم التناوب بين العمال فى الذهاب للعمل.

فى الوقت الذي قام فيه الأمن الصناعي بالشركة بالتوجه على الفور للمصنع والدفع بمعدات وماكينات التعقيم، لتطهير المصنع ومكان تواجد العمال حفاظا على سلامة عمال الشركة، كما تم قياس درجات حرارة عمال المصنع.

وكان المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد قرر منح العاملين بالشركة من أبناء قريتي أبو وافى وصفط تراب مركز المحلة، إجازة استثنائية 13 يوما تبدأ من يوم الأحد الماضي، وحتى 24 أبريل الحالي، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة العمال وسلامة جميع العاملين بالشركة.

وقرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منح العاملين بالشركة من أبناء قرية البنوان مركز المحلة، إجازة استثنائية 15 يوما تبدأ من اليوم وحتى 23 أبريل الجارى، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .



الأمن الصناعى يُطهر مصنع غزل 5



تطهير المصنع بالمطهرات



تطهير مصانع غزل المحلة



تطهير مصنع غزل 5