اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منح عاملين بغزل المحلة خالطا سيدة مصابة بكورونا إجازة 15 يوما وتطهير المصنع

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:52 م
منح عاملين بغزل المحلة خالطا سيدة مصابة بكورونا إجازة 15 يوما وتطهير المصنع قياس درجة حرارة عمال مصنع غزل5 بشركة غزل المحلة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، منح عاملين بمصنع غزل 5، إجازة استثنائية 15 يوما بأجر كامل، مقيمان بمدينة سمنود، نظرا لمخالطتهما لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة العمال.

 

كانت إدارة الشركة، قد تبلغت من مشرفي المصنع بحضور المذكورين للعمل صباح اليوم الاثنين، الأمر الذي آثار خوف وفزع العمال زملائهم بالمصنع، انتقل على الفور أمن الشركة وتم إخراجهما من الشركة، ومطالبتهما بالجلوس فى المنزل وعدم الحضور للعمل لمدة 15 يوما.

 

وعلمت "اليوم السابع" من مصادر داخل الشركة، أن أحد العمال تناول وجبه الإفطار من زميله أمس الأحد، وأدعى الأخير إصابته بارتفاع درجة الحرارة مطالبا هو أيضا بالجلوس فى المنزل أسوة بزميلاه، وتم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه وتبين سلامته وعدم ظهور أي أعراض عليه.

 

من ناحيه أخرى، قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض عدد العمال بمصنع غزل 5 والبالغ عددهم 70 عاملا للنصف، والسماح لهم بالعودة للمنزل على أن يتم التناوب بين العمال فى الذهاب للعمل.

 

فى الوقت الذي قام فيه الأمن الصناعي بالشركة بالتوجه على الفور للمصنع والدفع بمعدات وماكينات التعقيم، لتطهير المصنع ومكان تواجد العمال حفاظا على سلامة عمال الشركة، كما تم قياس درجات حرارة عمال المصنع.

 

وكان المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد قرر منح العاملين بالشركة من أبناء قريتي أبو وافى وصفط تراب مركز المحلة، إجازة استثنائية 13 يوما تبدأ من يوم الأحد الماضي، وحتى 24 أبريل الحالي، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة العمال وسلامة جميع العاملين بالشركة.

 

وقرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منح العاملين بالشركة من أبناء قرية البنوان مركز المحلة، إجازة استثنائية 15 يوما تبدأ من اليوم وحتى 23 أبريل الجارى، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

 

الأمن الصناعى يُطهر مصنع غزل 5
الأمن الصناعى يُطهر مصنع غزل 5

 

تطهير المصنع بالمطهرات
تطهير المصنع بالمطهرات

 

تطهير مصانع غزل المحلة
تطهير مصانع غزل المحلة

 

تطهير مصنع غزل 5
تطهير مصنع غزل 5

 

قياس درجات حرارة عمال غزل 5
قياس درجات حرارة عمال غزل 5

 


غزل المحلة

عمال غزل المحلة

شركة مصر للغزل والنسيج

فيروس كورونا

corona news

عدد اصابات كورونا اليوم

اصابات فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة