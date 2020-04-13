مكافحة المخدرات تحبط صفقة حشيش بــ100 ألف جنيه قبل ترويجها بمركز المراغة

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عاملين بممارسة أعمال تجارة المخدرات وخاصة مخدر الحشيش متخذين من دائرة مركز المراغة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما، متلبسين بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والعقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشراك المقدم محمد طه مفتش مباحث مركزى المراغة والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام حسين. ع. ح 40 سنة عامل ومحمد. س.م 21 سنة عامل يقيمان بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة بجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها وتسليمها لراغبى الكيف.

تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة مكافحة تجارة المواد المخدرة برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع المكافحة بمحافظة سوهاج بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزى بسوهاج.

أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 12 طربة من مخدر الحشيش، وتم ضبط 400 قرص من مخدر الترامادول مبلغ مالى و2 هاتف محمول وقدرت الصفقة بحوالى 100 ألف جنيه تقريبا وتم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى جزء من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.