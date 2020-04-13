اليوم السابع
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مطار يابانى يوفر أسرة من الورق المقوى للمسافرين الذين ينتظرون نتائج فحص كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 08:51 ص
مطار يابانى يوفر أسرة من الورق المقوى للمسافرين الذين ينتظرون نتائج فحص كورونا مطار - صورة أرشيفية
رويترز

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أعد مطار ناريتا الياباني أسرة وأغطية مصنعة من الورق المقوى والورق في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه، ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة ركابا من مختلف البلدان ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا والذين يتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل عودتهم لديارهم.

وقال مسؤول بوزارة الصحة طلب عدم نشر اسمه إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين.

وأضاف أن الركاب ممنوعون من استخدام المواصلات العامة فمن لا يأتي أحد لاصطحابه يتعين عليه الانتظار. وأُعدت الأسرة الورقية للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وصنعت الأسرة في الأساس لحالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأي أوقات أخرى يكون فيها الناس في حاجة لأسرة إضافية وهي مصنعة من الورق المقوى وبها حاشية وغطاء.

وقال المسؤول "هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب وعلى حد علمي لم تستخدم هذه الأسرة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية".

وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة طوارئ في المراكز السكانية الكبرى لمكافحة تفشي الفيروس. وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 7400 حالة على الأقل والوفيات 137 حالة.

 


مطار ناريتا الياباني

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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