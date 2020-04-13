مصرع 6 أشخاص مع اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة

(رويترز)

لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتى مسيسبى ولويزيانا متسببة فى أكثر من 12 إعصارا ومخلفة دمارا حسبما قالت السلطات بالولايتين.

ووقعت العاصفة فى أحد عيد القيامة فى الوقت الذى يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكى مثل معظم الأمريكيين فى البيوت بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبى ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت كل حالات الوفاة الست فى مسيسبى حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على تويتر.

ونشرت مدينة مونرو فى لويزيانا صورا لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعى وقالت إن مطار مونرو الإقليمى ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذى غطى المدرج والأحوال الجوية.