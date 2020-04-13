اليوم السابع
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مصدران: الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع رغم العزل العام

الإثنين، 13 أبريل 2020 08:23 ص
مصدران: الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع رغم العزل العام كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران حكوميان إن الهند تعتزم استئناف بعض عمليات التصنيع بعد 15 أبريل لتعويض الأضرار الاقتصادية التي نجمت عن اجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى في الوقت الذي تدرس فيه تمديد هذا العزل.

ومن المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء العزل العام الذي تم فرضه لمدة 21 يوما على سكان الهند الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمدده الحكومة حتى نهاية الشهر مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 9125 حالة ووصول عدد حالات الوفاة إلى 308 حالات اليوم الاثنين.

وقال أحد المصدرين إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصدر أوامر لبعض الوزراء بوضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة بعد تضرر سبل عيش الفقراء.

وأضاف المصدر أن الحكومة تفكر في السماح باستئناف بعض العمليات تحت إرشادات يجري وضعها.

ولم ترد وزارة التجارة والصناعة على طلب للتعليق من خلال البريد الإلكتروني. وامتنع كبير المتحدثين باسم الحكومة عن التعليق.

من ناحية أخرى أوصت وزارة الصناعة في رسالة اطلعت رويترز عليها باستئناف بعض عمليات التصنيع في قطاعات السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات وقطاعات أخرى.

وقالت الوزارة في الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية إن هذا يمكن تحقيقه من خلال تقليص نوبات العمل بعدد أقل من العمال لضمان التباعد الاجتماعي.

 


الهند

كورونا

العزل العام

مصانع

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