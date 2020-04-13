اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 12:24 م
خالد صلاح
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"مسافات متباعدة وكمامات".. مصنع 200 الحربى يكرم العاملين المتميزين

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:23 م
"مسافات متباعدة وكمامات".. مصنع 200 الحربى يكرم العاملين المتميزين مصنع 200الحربي يكرم العاملين المتميزين
كتب زكى القاضى

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كرم اللواء رفيق رزق رئيس مجلس ادارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات العاملين المتميزين عن شهري فبراير ومارس 2020  وعددهم (53) عامل متميز علي مستوي القطاعات الرئيسية وعدد (2) عامل متميز علي مستوي المصنع.
 
حيث قام رئيس مجلس إدارة المصنع بتوزيع شهادات التقدير والهدايا علي العاملين وشكرهم  علي ما بذلوه  من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجا يحتذي به بين زملائهم في الدقة والتفاني في العمل.
 
وقد تم التكريم بعد إجراء أعمال التعقيم والتطهير لمكان اللقاء وللحاضرين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
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فيروس كورونا

الانتاج الحربى

مصنع ٢٠٠

عمال مميزين

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