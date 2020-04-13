"مسافات متباعدة وكمامات".. مصنع 200 الحربى يكرم العاملين المتميزين

كتب زكى القاضى

كرم اللواء رفيق رزق رئيس مجلس ادارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات العاملين المتميزين عن شهري فبراير ومارس 2020 وعددهم (53) عامل متميز علي مستوي القطاعات الرئيسية وعدد (2) عامل متميز علي مستوي المصنع.

حيث قام رئيس مجلس إدارة المصنع بتوزيع شهادات التقدير والهدايا علي العاملين وشكرهم علي ما بذلوه من جهد من أجل الارتقاء بشركتهم ليكونوا نموذجا يحتذي به بين زملائهم في الدقة والتفاني في العمل.

وقد تم التكريم بعد إجراء أعمال التعقيم والتطهير لمكان اللقاء وللحاضرين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.