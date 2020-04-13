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مسئولو مستشفى أرمنت بالأقصر يحتفلون بشفاء طبيبين من فيروس كورونا.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:58 م
مسئولو مستشفى أرمنت بالأقصر يحتفلون بشفاء طبيبين من فيروس كورونا.. صور مسئولى مستشفى أرمنت بالأقصر يحتفلون بشفاء إثنين أطباء من فيروس كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل قيادات ومسئولى مستشفى أرمنت التخصصى، عصر اليوم الإثنين، طبيبين من مستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحى بعد تعافيهما وشفاؤهما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتصفيق أمام بوابة المستشفى وحتى دخولهما مكاتبهما للعمل فى خدمة المرضى بمدينة أرمنت.

وظهرت حالة من السعادة والفرحة الكبيرة فى مستشفى أرمنت التخصصى غرب محافظة الأقصر التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم، عقب سماع نبأ تعافى وشفاء وخروج كل من الدكتور أحمد مهران والدكتور كيرلس من مستشفي إسنا للحجر الصحى، وعودتهما إلى عملهما بالمستشفى فور خروجههما من مستشفى العزل.

وكان فى إستقبال الطبيب المتعافى من كورونا، لدى وصوله لمستشفى أرمنت غرب الأقصر، كل من مدير عام المستشفى الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى، والدكتور منتصر شرقاوي استشاري عظام، والدكتور محمد الأمير رئيس الأقسام الداخلية، وحسن النوبي مدير العلاقات العامة، وأيمن نادي مدير إدارة الموارد البشرية، ويوسف بسطاوي نجم المستلزمات الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بسيوني مدير عام المستشفى:-"إننا سنظل قائمين ومكملين في خدمة الوطن والمواطنين فى ظل القيادة الحكيمة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"، ووجه الشكر لكل من الدكتورة إلهام محمد مديرة مستشفي إسنا التخصصى لدعمها لكافة أبناء مصر فى علاجهم من فيروس كورونا.

وكانت قد أعلن مستشفى إسنا التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، فى بيان له اليوم الإثنين، عن خروج 3 حالات جديدة عقب تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس، وذلك بعد خروج 15 حالة على مدار الـ48 ساعة الماضية بعد تعافيهم تماماً، وذلك بإجمالى حوالى 120 متعافى من كورونا داخل المستشفى حتى الآن.

1 أطباء مستشفى أرمنت يحتفلون بشفاء إثنين من فيروس كورونا
 أطباء مستشفى أرمنت يحتفلون بشفاء إثنين من فيروس كورونا

صورة سيلفى إحتفالاً بتعافى إثنين أطباء من كورونا
صورة سيلفى إحتفالاً بتعافى إثنين أطباء من كورونا

مدير مستشفى أرمنت يحتفل بالطبيبين المتعافين من كورونا
مدير مستشفى أرمنت يحتفل بالطبيبين المتعافين من كورونا
 

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