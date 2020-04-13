مسؤول إيرانى: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة موجود لدينا

وكالات

قال حسن رضائى فربان رئيس لجنة دراسة الحوادث بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، إن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة موجود في إيران.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أضاف فربان، في تعليقه على تصريحات كندية بشأن توقف عملية تفريغ معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، أن مشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد تعم العالم كله في الوقت الحاضر، وقد طرحت كندا موضوع وقف عملية تفريغ معلومات الصندوق بسبب توقف الرحلات.

وأشار إلى مراسلات تمت سابقا، مع رئيس لجنة دراسة الحوادث فى كندا، وكذلك مع رؤساء اللجان في الدول الأخرى ذات الصلة بهذا الحادث، ولكن نظرا لتوقف الرحلات فقد توقفت عملية تفريغ المعلومات.

وحول موضوع نقل الصندوق المذكور إلى دولة أخرى، قال فربان إن هذا الصندوق لا يزال حتى الآن لدى منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وكانت كندا قد أبلغت الجانب الإيرانى، في وقت سابق، بأنها أوقفت عمليات تفريغ وتحليل معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، بسبب عدم إمكانية سفر وتنقل مندوبي الدول المعنية بعد تفشي فيروس كورونا.

في 8 يناير الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، نتيجة خطأ بشرى، طائرة ركاب أوكرانية فور إقلاعها من مطار طهران باتجاه كييف، ونجم عن ذلك مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 11 مواطنا أوكرانيا (بمن فيهم طاقم الطائرة المكون من 9 أشخاص)، و82 إيرانيا و63 كنديا، إضافة إلى ضحايا من مواطنى السويد وأفغانستان، وألمانيا وبريطانيا.