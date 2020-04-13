اليوم السابع
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مدينة ألمانية تفرض حجراً صحياً على مساكن للاجئين بعد إصابة أحدهم

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:17 ص
مدينة ألمانية تفرض حجراً صحياً على مساكن للاجئين بعد إصابة أحدهم لائجون - ارشيقية
كتبت هناء أبو العز

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ألزمت السلطات الصحية الألمانية اللاجئين الموجودين فى أحد مقار الإقامة المؤقتة فى مدينة "ديسبورج" بولاية شمال الراين الألمانية بالحجر الصحى، بعد تسجيل إصابة مؤكدة لأحد اللاجئين المقيمين هناك، نهاية الأسبوع الماضى.
 
وأجرت الفرق الطبية الألمانية اختبارات الإصابة على كل الموجودين فى مقر الإقامة، للتأكد من عدم وجود أى عدوى فى صفوفهم، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أى إصابة حتى الآن، سوى الإصابة الأصلية.
 
ولفتت إلى أنها نقلته إلى مكان منعزل، لمنع انتشار العدوى بين السكان، وفقاً لما نشرته وسائل إعلامية ألمانية.
 
من ناحية أخرى، أكدت الفرق الطبية أن المصاب بحالة مستقرة حالياً ولم تظهر عليه حتى الآن أى مضاعفات وأن الأعراض البادية عليه لا تزال خفيفة، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج والرعاية الصحية بإشرافها، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى حول طريقة تلقيه العدوى أو عن الدولة التى ينحدر منها.
 
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت عن إصابة 48 لاجئاً فى عشر ولايات ألمانية، بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، خلال الفترة الممتدة من 3 أبريل الحالى حتى 8 من الشهر ذاته، بينهم حالتان تم تسجيلهما فى ولاية شمال الراين، غرب البلاد.
 
ووفقاً لما نقله موقع RP الألمانى، فإن آخر حالة إصابة بين اللاجئين بالفيروس التنفسى، تم تسجيلها في مدينة Mettmann فى ولاية شمال الراين، لافتةً إلى أن إدارة المدينة أصدرت قراراً بإنشاء أماكن إيواء خاصة باللاجئين المصابين بالفيروس، حيث أشار عضو مجلس المدينة هارالد فيليب إلى اتخاذ الإجراءات، التى من شانها زيادة القدرات على استيعاب الأشخاص الإصابات المحتملة.

ألمانيا

حجر صحى

لاجئين

كورونا

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