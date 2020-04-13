محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل بـ 1.5 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

تواصل وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى أعمال تنفيذ محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل وتقليل المسافة البينية بينها إلى 25 كم لتسهيل الحركة بين شرق وغرب النيل وتحقيق التنمية الشاملة، وتقدم اليوم السابع فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وموعد انتهاء تنفيذه وأهميته.



1ـ مخطط الإنتهاء من المشروع وافتتاحه أمام حركة المرور نهاية يونيو المقبل.



2ـ المشروع يمتد بطول 24 كم وعرضه 21 متر ويتكون من حارتين فى كل اتجاه.



3ـ التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه.



4ـ المشروع يضم 30 كوبرى و17 نفق.



5ـ المحور الجديد يضم 4 كباري رئيسية هى كوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي.



6ـ الكبارى والأنفاق التى يتكون منها المحور الجديد تستهدف تفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.



7ـ وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى تواصل استكمال تنفيذ المحور الجديد حاليا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تطهير المعدات ومواقع العمل وارتداء العاملين الكمامات والكشف الدوري عليهم يوميا بكواشف الحرارة.



8ـ المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.



9ـ المشروع سيساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.









