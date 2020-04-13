اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل بـ 1.5 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:00 ص
محور سمالوط بالمنيا لربط شرق وغرب النيل بـ 1.5 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل محور سمالوط
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى أعمال تنفيذ محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل وتقليل المسافة البينية بينها إلى 25 كم لتسهيل الحركة بين شرق وغرب النيل وتحقيق التنمية الشاملة، وتقدم اليوم السابع فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع وموعد انتهاء تنفيذه وأهميته.

1ـ مخطط الإنتهاء من المشروع وافتتاحه أمام حركة المرور نهاية يونيو المقبل.

2ـ المشروع يمتد بطول 24 كم وعرضه 21 متر ويتكون من حارتين فى كل اتجاه.

3ـ التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

4ـ المشروع يضم 30 كوبرى و17 نفق.

5ـ المحور الجديد يضم 4 كباري رئيسية هى  كوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي  وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي.

6ـ الكبارى والأنفاق التى يتكون منها المحور الجديد تستهدف تفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

7ـ وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى تواصل استكمال تنفيذ المحور الجديد حاليا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تطهير المعدات ومواقع العمل وارتداء العاملين الكمامات والكشف الدوري عليهم يوميا بكواشف الحرارة.

8ـ المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

9ـ المشروع سيساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.




 


محور سمالوط

المنيا

مشروعات الكبارى

كبارى النيل

وزارة النقل

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة