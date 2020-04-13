اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتابع بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة الغير منتظمة

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:51 م
محافظ كفر الشيخ يتابع بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة الغير منتظمة محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إنه تابع صرف مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة، وسط إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في استقبال المواطنين، لصرف المنحة المقدمة من الدولة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الجاري، والذي ستصله رسالة نصية قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف ونصها كالآتي: "تحدد لكم اليوم (...)، الموافق (...)، لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو فرع البنك الزراعى المصرى الذى سيتم الصرف منه.

 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقسيم المستحقين إلى فئات عمرية مختلفة، وتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بأماكن انتظار (كراسي وفراشة) للمستحقين للصرف، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية لهم، فضلاً عن تنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، بالإضافة إلى مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والتأكد أنه سيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل بيان للمستحقين اللذين تم الصرف مع صورة من الرقم القومي.

 

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بصرف المنحة للمستحقين

 

جدير بالذكر، أنه تم تجهيز مكاتب البريد والمدارس بأماكن انتظار (كراسي وفراشة) لصرف مستحقات المعاشات، وتوفير متطوعين يقومون بعملية تنظيم عملية الصرف والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات الوقائية.

 

 


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