اليوم السابع
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محافظ قنا: انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:56 م
محافظ قنا: انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد.. صور محافظ قنا انتظام صرف منحة العمالة الغير منتظمة بمكاتب البريد 
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انتظام صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بجميع مدن المحافظة. 
 
وأضاف الداودى أن عمليات صرف المنحة تتم دون أى تجمعات أو ازدحام أمام جهات الصرف، وذلك بفضل الإجراءات والضوابط الاستباقية التى أقرتها الحكومة لتنظيم عملية الصرف هذا، بالإضافة إلى الدور التنظيمى للوحدات المحلية للمدن والقرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والشبباب المتطوعين. 
 
وأكد محافظ قنا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية كالعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا التقى بالمحاسب محمود عبد الوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا والمحاسب محمد فاضل الجندى مدير عام هيئة البريد بقنا، لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وأوضح الداودى أنه سيتم بدءا من الاثنين وحتى الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لنحو 50 ألف مواطن خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى بقرى ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد استلام رسالة نصية علي رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم اوتكدس، واضاف انه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم اخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

ووجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم واتباع الاجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

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