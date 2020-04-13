محافظ المنوفية يتفقد رصف شارعى حسنى مبارك ومصطفى كامل ..صور

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف شارع حسنى مبارك بالبر الشرقى بشبين الكوم بطول 800 متر وبتكلفة مليون جنيه وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة 10 شوارع بمدينة شبين الكوم وبإعتماد مالى يقدر بـ 9 مليون جنيه، لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، جاء ذلك خلال جولته لمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما قام محافظ المنوفية بجولة تفقدية بمدينة بركة السبع رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ومدير مديرية الطرق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، حيث تفقد المحافظ أعمال رصف شارع مصطفى كامل بالبر الغربى وذلك بطول واحد كيلو متر وعرض 12 متر، مشدداً على سرعة إنتهاء أعمال الرصف نهاية الأسبوع الحالي، ومشيراً إلى أنه تم نهو أعمال رصف شارع الكنيسة وذلك ضمن الخطة الموحدة لرصف الشوارع ببركة السبع .

و أكد محافظ المنوفية على ضرورة الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحى لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشدداً على ضرورة الالتزام والإنتهاء من الأعمال فى المواعيد الزمنية المحددة .

كما تفقد المحافظ مجزر بركة السبع ووجه رئيس المدينة ببحث إمكانية إقامة موقف نموذجى لخط شبين الكوم – بركة السبع ونقل المجزر على قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية، مشدداً على رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات وإعادة الإنضباط بالشارع، وكذا تسوية المنطقة المجاورة لموقف بركة السبع – الدبايبة بالبر الشرقى ورفع كافة التشوينات بالمنطقة بالإضافة إلى بحث إمكانية الإستغلال الأمثل للموقع.