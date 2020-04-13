محافظ الفيوم :31 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بالمراكز ..صور

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 31 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمراكز الفيوم وسنورس ويوسف الصديق، موضحاً أن هذه الحملات قد تمكنت من رفع 5845 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 628 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1803 كشاف إنارة.

قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضى، شملت مدينة الفيوم وقرى دمو، ودسيا، والعدوة، واللاهون، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وكفور النيل، وحى زهراء دمو، مشيراً إلى أن الحملات قد تمكنت من رفع 2371 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 153 حالة إشغالات متنوعة، وصيانة وتركيب 1196 كشاف إنارة، فضلاً عن غرس 103 شجرة زينة على الطرق، وإنشاء وتطوير وصيانة اثنين من الميادين.

وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى أنه تم تنفيذ 6 حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمدينة سنورس وقرى بيهمو، وفيديمين، ومطرطارس، ومنشاة طنطاوى، وسنهور البحرية، أسفرت عن رفع 3024 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 202 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تركيب وصيانة 262 كشاف إنارة، وتطوير أحد الميادين، فضلاً عن الاستمرار فى أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بدائرة المركز، كما تم تجهيز الشتلات الصغيرة بمشتل الوحدة المحلية لمركز سنورس تمهيداً لإعادة زراعتها.

فيما كشف المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أن الحملتين المكبرتين اللتين تم تنفيذهما خلال الأسبوع الماضى أسفرتا عن رفع 450 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 273 حالة إشغالات متنوعة، بالإضافة إلى صيانة 345 كشاف إنارة بنواحى المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 4 ميادين، فضلاً عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المبانى الحكومية والخدمية بدائرة المركز والقرى التابعة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.