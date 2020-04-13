محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة 15 برج مخالف بكورنيش الوراق

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات إزالة عقارات ومباني مخالفة بكورنيش الوراق، بمشاركة القوات الأمنية وبحضور مدير أمن الجيزة، ويبلغ عدد الأبراج المخالفة التى يتم إزالتها بكورنيش الوراق 15 برجا، ضمن حملات الإزالة الموسعة التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ تلك المخالفات من قبل مواطنين مخالفين استغلوا الظرف الراهن التي تمر به الدولة وقاموا بالبناء المخالف.



كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قاد حملات إزالة مخالفات البناء أمس، كما تابع ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين مشيرا أن المحافظة تواصل مجهوداتها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، حيث قاد المحافظ حملات الإزالة التى تمت بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية مشددا على عدم التهاون فى إزالة المخالفات، قائلا: " مش هسمح بأى تقصير فى إزالة المخالفات ".



ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ، كما وجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتى المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائرى.



وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .



كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من إزالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشأت تم بناؤها على الأراضى املاك الدولة او تعديات على الأراضى الزراعية

