اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة 15 برج مخالف بكورنيش الوراق

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:01 م
محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة 15 برج مخالف بكورنيش الوراق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات إزالة عقارات ومباني مخالفة بكورنيش الوراق، بمشاركة القوات الأمنية وبحضور مدير أمن الجيزة، ويبلغ عدد الأبراج المخالفة التى يتم إزالتها بكورنيش الوراق 15 برجا، ضمن حملات الإزالة الموسعة التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ تلك المخالفات من قبل مواطنين مخالفين استغلوا الظرف الراهن التي تمر به الدولة وقاموا بالبناء المخالف.
 
كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قاد حملات إزالة مخالفات البناء أمس، كما تابع ما يتم إنجازه من إزالة المخالفات وردع المخالفين مشيرا أن المحافظة تواصل مجهوداتها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، حيث قاد المحافظ حملات الإزالة التى تمت بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية مشددا على عدم التهاون فى إزالة المخالفات، قائلا: " مش هسمح بأى تقصير فى إزالة المخالفات ".
 
ووجه محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ، كما وجه المحافظ خلال متابعته الميدانية بالتعامل الحازم مع مخالفات البناء الموجودة ما بين منطقتى المريوطية والمنصورية والمطلة على الطريق الدائرى.
 
وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .
 
كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة ايام الماضية من إزالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشأت تم بناؤها على الأراضى املاك الدولة او تعديات على الأراضى الزراعية
 


الجيزة

كورنيش الوراق

الوراق

اخبار مصرية

اخبار اليوم

المباني المخالفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة