محافظ الجيزة: إزالة 25 عقار بعد التعدى على حرم محور الضبعة فى الوراق

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ميدانيا أعمال إزالة 25 عقار تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص متعدية على حرم ومطالع محور الضبعة، بنطاق عزبه الخلايفة بحى الوراق.

وأعلن وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية

بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لإستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

الجميع .

من جانبه اكد محافظ الجيزة أن العقارات الجاري ازالتها متعدية علي حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدوله بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقامو بالبناء المخالف مؤكدا انه سيتم محو العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكدا انه مهما بلغ حجم المخالفة سيتم إزالتها، مناشدا مواطني المحافظة بعدم شراء وحدات سكنية في المباني المخالفة حفاظا على أموالهم وأرواحهم .

مؤكدا علي التعاون مع مديرية الأمن في ردع المخالفين وترسيخ هيبة الدولة حيث لن يتم السماح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.