محافظ أسيوط: تنفيذ 32 قرار إزالة خلال حملة بمراكز أبوتيج وصدفا والبدارى

أسيوط ضحا صالح

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها بمراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى حيث تم تنفيذ 32 قرار إزالة لتعديات بمراكز أبوتيج وصدفا والبدارى لافتًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحسم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار الوحدات المحلية فى شن حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وخاصة التى وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مؤكدًا انه سيتم تحويل المخالفات الى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ أن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ترأس حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بمراكز أبوتيج وصدفا والبدارى بمشاركة يسرى كامل رئيس مركز أبوتيج وحسين كشك رئيس مركز صدفا ومحمد حسن رئيس مركز البدارى ونوابهم ومسئولى الإدارات الهندسية والزراعة وفى وجود مظلة أمنية وأسفرت الحملة عن إزالة 16 حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة1590 متر و 3 حالات بناء مخالفة قانون رقم 119 لسنة 2008 بمساحة حوالى 450 متر بمركز أبوتيج وإزالة 5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 820م تقريبًا بقرية الوعاضلة التابعة للوحدة المحلية بأولاد الياس بمركز صدفا وإزالة 8 حالات تعدى على أراضى زراعية بمركز البداري.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بعدم البناء العشوائى بدون ترخيص مؤكداً عدم التهاون مع أى مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



تنفيذ 32 قرار إزالة خلال خلال حملة للسكرتير العام



تنفيذ 32 قرار إزالة خلال خلال حملة للسكرتير العام



تنفيذ 32 قرار إزالة خلال خلال حملة للسكرتير العام



تنفيذ 32 قرار إزالة خلال خلال حملة للسكرتير العام