محافظ أسوان: توزيع كمامات على المواطنين فى الأسواق الثابتة‎

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم تخصيص كمامات معقمة ومغلفة لتوزيعها على المواطنين أثناء دخولهم للأسواق الثابتة والتى تشهد حركة بيع وشراء كبيرة مثل أسواق السياحى والحارث والشواربى والسيدة نفيسة والسيل الجديد والشادر القديم.

جاء ذلك أثناء عرض الطالب عمر عجلان رئيس إتحاد طلاب جامعة أسوان على المحافظ مشاركة طلاب كلية التربية النوعية بقسم الإقتصاد فى جهود مواجهة المرض من خلال تصنيع أكثر من 5 آلاف كمامة بعد تعقيمها وتغليفها بواقع 500 كمامة يومياً.

وأشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون والتكاتف من شباب أسوان لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وخاصة طلاب وإدارة جامعة أسوان تحت قيادة الدكتور أحمد غلاب ، مشيراً إلى أنه تم تكليف الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بتوزيع هذه الكمامات على المواطنين داخل الأسواق من خلال الشباب والفتيات المتطوعين ، وهو الذى سيتوازى مع قيامهم بإرشاد وتوعية المترددينعلى هذه الأسواق بتجنب التجمعات والتزاحم أثناء شراء إحتياجاتهم .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فاجأ مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق بجولة تفقدية داخل السوق السياحى للأطمئنان على عدم وجود تجمعات أو تزاحم أثناء شراء المواطنين لإحتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وللحفاظ على سلامة وصحة مواطنى أسوان.

وأثناء جولته الميدانية أعطى اللواء أشرف عطية تعليماته المشددة لرئيس مركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا بنقل أحد محلات الجزارة لموقع آخر خارج السوق السياحى تتوافر فيه عوامل الآمان والسلامة بعد أن رصد المحافظ وجود إزدحام وتكدس على المحل لشراء اللحوم البلدية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على رفع الإشغالات ومصادرة البضائع التى وجدها المحافظ أثناء مروره مع تحقيق الرقابة الصارمة من مجلس المدينة وشرطة المرافق ، بالإضافة إلى الإسراع بنقل الباعة الجائلين للسويقات الجديدة ضمن مشروع تطوير وتجميل السوق السياحى.

وطالب محافظ أسوان من الشباب والفتيات المتطوعيين بمداخل ومخارج السوق السياحى بالتشديد في رش المواد المطهرة للمترددين عليه مع توزيع الكمامات ، فضلاً عن نشر التوعية للحد من الإختلاط .