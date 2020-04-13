اليوم السابع
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محافظة القاهرة توزع 1000 كرتونة مواد غذائية على أسر العمالة غير المنتظمة

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:56 ص
محافظة القاهرة توزع 1000 كرتونة مواد غذائية على أسر العمالة غير المنتظمة محافظة القاهرة توزع 1000 كرتونة مواد غذائية على أسر العمالة غير المنتظمة
كتب سيد الخلفاوى

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وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.

وثمن محافظ القاهرة دورمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ورعاية الأسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى، معلنا أنه سوف يتم توزيع المرحلة الثانية والثالثة في مناطق منشأة ناصر والمحروسة 1 والمحروسة 2، و الكيلو 4.5 وروضة السيدة زينب.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه الدكتورة راندا رزق استشاري المسؤولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية والكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أطلق مبادرة (عشان أهالينا ) لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وتشمل المبادرة إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و 12 صابونه وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دعم العمال البسطاء الذين يعملون باليومية مشيرًا إلى ضرورة تكاتف المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال ونواب الشعب وممثلي المجتمع المدني لتوفير غطاء آمن لهذه الشريحة.


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