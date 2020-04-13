اليوم السابع
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محافظة أسوان تعلن فى بيان اكتشاف 3 حالات جديدة مصابين بـ"كورونا"

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:53 م
محافظة أسوان تعلن فى بيان اكتشاف 3 حالات جديدة مصابين بـ"كورونا" محافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 76 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 6 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 15 حالة، بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة، باستثناء حالتى وفاة أحدهما لسيدة مسنة والأخرى لخفير بكوم أمبو قبل ذلك.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان، وهو ما ترتب عليه إعادة العمل بمستشفى أسوان الجامعى مرة أخرى.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فاجأ مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق بجولة تفقدية داخل السوق السياحى للأطمئنان على عدم وجود تجمعات أو تزاحم أثناء شراء المواطنين لإحتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وللحفاظ على سلامة وصحة مواطنى أسوان.

وأثناء جولته الميدانية أعطى اللواء أشرف عطية تعليماته المشددة لرئيس مركز ومدينة أسوان العميد أيمن رضا بنقل أحد محلات الجزارة لموقع آخر خارج السوق السياحى تتوافر فيه عوامل الآمان والسلامة بعد أن رصد المحافظ وجود إزدحام وتكدس على المحل لشراء اللحوم البلدية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد على رفع الإشغالات ومصادرة البضائع التى وجدها المحافظ أثناء مروره مع تحقيق الرقابة الصارمة من مجلس المدينة وشرطة المرافق ، بالإضافة إلى الإسراع بنقل الباعة الجائلين للسويقات الجديدة ضمن مشروع تطوير وتجميل السوق السياحى.

وطالب محافظ أسوان من الشباب والفتيات المتطوعيين بمداخل ومخارج السوق السياحى بالتشديد في رش المواد المطهرة للمترددين عليه مع توزيع الكمامات ، فضلاً عن نشر التوعية للحد من الإختلاط . 

 

بيان محافظة أسوان
بيان محافظة أسوان

 


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