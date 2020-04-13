كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا منها 16 حالة قادمة من الخارج

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أعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة التى تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة، ليبلغ إجمالى الإصابات 10 آلاف و537 حالة، وأوضحت مراكز المكافحة - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن معدل الارتفاع اليومى لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية يتراوح ما بين 20-30 حالة فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت مراكز المكافحة، أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ39 حالة فى يوم 9 أبريل، و27 حالة فى يوم 10 أبريل، و30 حالة فى يوم 11 أبريل و32 حالة فى يوم أمس، مع استمرار حالات الإصابة من الوافدين وانتقال العدوى داخليا على الرغم من بقاء المعدل اليومى لحالات الإصابة فى حدود ما بين 20 و40 لعدة أيام.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، جاءت 12 حالة فى سول وضواحيها(8 حالات فى سول و3 حالات فى إقليم كيونغكي، وحالة واحدة فى مدينة إنتشون)، وسجلت مدينة دايغو 3 حالات إصابة، وجاءت 3 حالات فى إقليم كيونج سانج الشمالى وتم تأكيد 6 حالات إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحى فى المطارات، ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 16 حالة وجاءت 9 حالات من انتقال العدوى داخليا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل إلى 217 حالة، وتم رفع الحجر الصحى عن 7.447 شخصا حتى اليوم، بزيادة 79 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.