اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا منها 16 حالة قادمة من الخارج

الإثنين، 13 أبريل 2020 08:31 ص
كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا منها 16 حالة قادمة من الخارج تطهير الأماكن العامة بسبب فيروس كورونا فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة التى تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة، ليبلغ إجمالى الإصابات 10 آلاف و537 حالة، وأوضحت مراكز المكافحة - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن معدل الارتفاع اليومى لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية يتراوح ما بين 20-30 حالة فى الأيام الأخيرة.
 
وأوضحت مراكز المكافحة، أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ39 حالة فى يوم 9 أبريل، و27 حالة فى يوم 10 أبريل، و30 حالة فى يوم 11 أبريل و32 حالة فى يوم أمس، مع استمرار حالات الإصابة من الوافدين وانتقال العدوى داخليا على الرغم من بقاء المعدل اليومى لحالات الإصابة فى حدود ما بين 20 و40 لعدة أيام.
 
ومن بين حالات الإصابة الجديدة، جاءت 12 حالة فى سول وضواحيها(8 حالات فى سول و3 حالات فى إقليم كيونغكي، وحالة واحدة فى مدينة إنتشون)، وسجلت مدينة دايغو 3 حالات إصابة، وجاءت 3 حالات فى إقليم كيونج سانج الشمالى وتم تأكيد 6 حالات إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحى فى المطارات، ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 16 حالة وجاءت 9 حالات من انتقال العدوى داخليا.
 
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا بمقدار 3 حالات ليصل إلى 217 حالة، وتم رفع الحجر الصحى عن 7.447 شخصا حتى اليوم، بزيادة 79 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.
 

كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تجرى اختبار كورونا على جميع الوافدين من أمريكا بدءا من الغد

الأحد، 12 أبريل 2020 01:40 م

32 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية.. وارتفاع الإجمالى لـ10 آلاف و512

الأحد، 12 أبريل 2020 10:46 ص

كوريا الجنوبية تلزم منتهكى العزل استخدام الأساور الإلكترونية لاحتواء كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 09:00 ص

تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية ليرتفع الإجمالى لـ10480

السبت، 11 أبريل 2020 08:31 ص

كورونا يظهر من جديد فى تحاليل 91 مريضا بعد تعافيهم فى كوريا الجنوبية

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

المترو يدرس رفع غرامة التدخين لـ70 جنيها بدلا من 50 وتحصيلها فوريا

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

تفاصيل زيادة بدل المهن الطبية بالموازنة الجديدة للدولة

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم التاسع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

الحبس عقوبة الإعلان عن منتج طبى دون الحصول على ترخيص

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

رئيس الإعلام الداخلى بـ"هيئة الاستعلامات" يعلن عن حملات للوقاية من كورونا

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

امرأة تطلب الطلاق: "اشتريت له عربية بمليون جنيه وبعد شهور اتجوز عليا"

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

5 شروط يلزم توفرها للتعيين بمنصب المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية الجديد

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.؟.. الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة