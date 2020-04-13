كوريا الجنوبية تحذر من عواقب تخفيف التباعد الاجتماعى فى مواجهة أزمة كورونا

وأضاف -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب "إذا خففنا حملتنا للتباعد الاجتماعي، فقد نواجه نتيجة لا يمكننا التعامل معها.. صحيح أننا نشهد تباطؤا في انتشار الفيروس، لكن هذا لا يعنى أنه تم القضاء على الفيروس."

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة لم يتجاوز 10 حالات في اليوم في شهر فبراير الماضي، ولكن العدد ارتفع إلى 20 حالة بعد مرور يوم واحد فقط من وقوع حالة الإصابة الـ 31، ثم وصل إلى 800 حالة بعد مرور 10 أيام، مؤكدا أن الإهمال قد يؤدي إلى أزمة كبيرة.

وفى الآونة الأخيرة، تترواح الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بكورونا بين 20 و40، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التوقعات حيال التحول المحتمل إلى حملة منخفضة الحدة من التباعد الاجتماعي.