اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 01:53 م
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تحذر من عواقب تخفيف التباعد الاجتماعى فى مواجهة أزمة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:34 م
كوريا الجنوبية تحذر من عواقب تخفيف التباعد الاجتماعى فى مواجهة أزمة كورونا مصابون بكورونا
سول (أ ش أ)

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن الحملة المكثفة للتباعد الاجتماعى كانت فعالة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، داعية شعبها إلى أن يظل يقظا لمنع انتشار كورونا، وقال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب فى مؤتمر صحفى دوري اليوم إن البلاد سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فقط خلال يوم أمس الأحد، غير أن هناك حاجة لمراقبة تطورات كورونا عن كثب لمدة أسبوع، بالنظر إلى الأحداث الدينية التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بمناسبة عيد الفصح، والانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يوم الأربعاء.

وأضاف -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب "إذا خففنا حملتنا للتباعد الاجتماعي، فقد نواجه نتيجة لا يمكننا التعامل معها.. صحيح أننا نشهد تباطؤا في انتشار الفيروس، لكن هذا لا يعنى أنه تم القضاء على الفيروس."

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة لم يتجاوز 10 حالات في اليوم في شهر فبراير الماضي، ولكن العدد ارتفع إلى 20 حالة بعد مرور يوم واحد فقط من وقوع حالة الإصابة الـ 31، ثم وصل إلى 800 حالة بعد مرور 10 أيام، مؤكدا أن الإهمال قد يؤدي إلى أزمة كبيرة.
وفى الآونة الأخيرة، تترواح الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بكورونا بين 20 و40، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التوقعات حيال التحول المحتمل إلى حملة منخفضة الحدة من التباعد الاجتماعي.

وكان علماء فى كوريا الجنوبية، حددوا 38 جسما مضادا محايدا لفيروس كوفيد-19 لعلاج المصابين بالفيروس المستجد، وفقا لما أفادت به وكالة الصحة العامة بالبلاد اليوم الاثنين، وقام المعهد الوطني للصحة وشركة "سيلتريون" للأدوية بتأمين الأجسام المضادة المحايدة للفيروس من دماء أشخاص ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس، وفقا لما أفاد به المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمتلك الأجسام المضادة خصائص يمكنها أن تجعل الفيروس غير مؤذ وتساعد في علاج المصابين به، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.
وأضاف المركز أن "جميع المواد المرشحة تبشر بالخير، و 14 منها على وجه الخصوص، أظهرت قدرات قوية جدا على التحييد".
وستخضع جميع الأجسام المضادة المحايدة لاختبارات تفصيلية وشاملة كما سيتم اختبارها معمليا على الحيوانات.

وأفادت سلطة الصحة العامة في كوريا الجنوبية بأنها تخطط للعمل عن كثب مع غيرها من المنظمات البحثية لإنتاج بروتوكولات علاجية تعتمد على الأجسام المضادة في أقرب وقت ممكن.

 


كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

حكومه كوريا الجنوبيه

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