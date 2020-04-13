فيديو وصور.. مكتب بريد محمد فريد يصرف مسحقات العمالة غير المنتظمة

كتب - إسماعيل رفعت

شهد مكتب بريد محمد فريد بوسط القاهرة، انتظام عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة منذ صباح اليوم ويستمر حتى الثالثة عصرا.



وقام مسئولى المكتب بوضع مقاعد على الرصيف العلوى بشكل متباعد لمنع التزاحم، ونظم حركة الدخول لعدد 5 مواطنين لكل مرة لمنع التزاحم داخل الفرع.



ونظم المكتب دخول العملاء من خلال توزيع ارقام للدخول حيث حدد 5 افراد فقط للتواجد داخليا يجلسون على المقاعد بينما يقف 3 افراد على شبابيك الصرف والمعاملات.



وشهد المكتب حضور بعض المواطنين لصرف الحوالات وبعض المعاملات، وقام المكتب بتركيب مظلات ولوحات ارشادية بضرورة التباعد والوقاية.



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (1)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (2)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (3)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (4)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (5)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (6)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (7)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (8)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (9)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (10)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (11)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (12)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (13)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (14)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (15)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (16)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (17)



صرف مسحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد محمد فريد (18)











