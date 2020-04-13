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فيديو.. كثافة مرورية أعلى كوبرى الدقى بسبب زيادة الأحمال

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:06 م
فيديو.. كثافة مرورية أعلى كوبرى الدقى بسبب زيادة الأحمال كثافة مرورية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهد كوبرى الدقى منذ قليل، اليوم الاثنين، زحام مرورى، في الاتجاه القادم من حديقة الأورمان للمهندسين، مع انتشار لرجال المرور للعمل على تسيير حركة الطريق.

وظهر على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم، انتظام بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

و شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

 

 

 

 


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