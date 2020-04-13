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فلسطين تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 308

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:37 ص
فلسطين تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 308 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 308، بينهم المصابون فى القدس المحتلة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وفاة مواطن فلسطينى (55 عامًا) من قرية "صيدا" شمال طولكرم، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك بمستشفى "هوجو تشافير" فى ترمسعيا.

وقال ملحم - فى بيان أوردته كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن هذا الشخص أصيب بفيروس "كورونا" خلال عمله فى محل لحوم يملكه فى بلدة "برطعة" بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل أراضى الـ48، وكان يعانى من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى "ثابت ثابت" فى طولكرم إلى مستشفى "هوجو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي الثانية في سجل الوفيات بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء في فلسطين، إذ قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، كانت تعاني من أمراض مزمنة، فيما يعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.


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