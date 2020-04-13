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فض سوق الاثنين بمركز الحسينية بالشرقية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:00 ص
فض سوق الاثنين بمركز الحسينية بالشرقية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء فض سوق - ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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فض المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، سوق الاثنين بقهبونة بمساعدة قوة من الشرطة.

وأكد رئيس المدينة، على استمرار سلسة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى نفذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تجمعات المواطنين بإعداد كبيرة من خلال منع  التجار افتراش الأسواق التى تعود الأهالى على التوافد عليها لشراء احتياجات منازلهم  بصورة أسبوعية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين حرصا على صحة سلامتهم.

كانت صدر قرارات، بمنع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من  المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالغلق ابتداء من  الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى  نهاية الشهر الجاري ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

 

وأكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .


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