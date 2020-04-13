اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فحص وتعقيم عمال مشاريع النظافة فى السعودية قبل وبعد انتهاء عملهم.. فيديو

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:18 م
فحص وتعقيم عمال مشاريع النظافة فى السعودية قبل وبعد انتهاء عملهم.. فيديو فحص وتعقيم عمال النظافة فى السعودية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية منذ ظهور الوباء العالمي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، و مع عمليات التعقيم والتطهير التي تشهدها مرافق ومدن المملكة باستمرار، عرضت وسائل اعلامية محلية فيديو لقيام عاملين في بعض الوحدات المحلية بفحص وتعقيم عمال مشاريع النظافة قبل وبعد انتهاء فترات العمل، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس أو نقل العدوى بين المواطنين.

وعلى جانب آخر، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية فى خمسة مستشفيات داخل المملكة العربية السعودية بعنوان، مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى كورونا كوفيد 19 الذين يتلقون الرعاية القياسية .

فحص وتعقيم عمال النظافة فى السعودية
فحص وتعقيم عمال النظافة فى السعودية

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها في ما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفايروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي ريمديسيفير(Remdesivir) وكلوركوين (Chloroquine) ولوبينافيرمع ريتونافير (Lopinavir with Ritonavir) وإنترفيرون بيتا 1ب (Interferon ?1b).

 

وتجرى الدراسة برعاية مشتركة من منظمة الصحة العالمية وعددٍ من الجهات الصحية داخل المملكة، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقاً من دورها في حماية الصحة العامة من خلال ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية واللقاحات اعتماداً على الدراسات السريرية.

 

وحثّت الهيئة جميع الجهات البحثية على تكثيف جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على إيجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، كما ستقدم سبل الدعم كافة مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.

 

ويمكن التواصل مع قسم التجارب السريرية بإدارة تقييم المنافع والمخاطر في الهيئة للاستفسار عن التنظيمات وكل ما يخص الأبحاث والدراسات السريرية، وذلك عن طريق البريد الالكتروني (ct.drug@sfda.gov.sa) أو الاتصال على الهاتف الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء (19999).


عمال النظافة

السعودية

تعقيم عمال النظافة

كورونا فى السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة